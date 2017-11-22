Göztepe'de bir tek Segbefia kaldı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'de son 4 haftada hanesine sadece 2 puan yazdırabilen Göztepe\'de geride kalan 12 maçta sadece orta saha oyuncusu Segbefia süre bulamadı. Teknik direktör Tamer Tuna, uzun lig maratonunda altyapıdan gelen futbolcular hariç A takımdaki tüm isimlere şans verirken, Togolu Segbefia, 3. kaleci Yavuz\'la birlikte henüz siftah yapamadı. Bir tek Batman Petrolspor\'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında sahaya çıkan tecrübeli futbolcu hiçbir sakatlığı ve cezası olmadığı halde lig karşılaşmalarında takım arkadaşlarını ya tribünden ya da yedek kulübesinden izledi. Göztepe\'de en az süre alan futbolcular ise Hakan Çinemre, Muhammed Enes ve Doğanay oldu. Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçı öncesi antrenmanda sakatlanıp sağ diz ön çapraz bağları yırtılan Hakan, Trabzonspor maçında 26 dakika görev aldı.

Sezon başında Beşiktaş\'tan kadroya dahil edilen Enes ise 2. haftadaki Kayserispor deplasmanında 30 dakika forma giydi. Takımın diğer genç isimlerinden olan Doğanay da ligde Fenerbahçe, Kayserispor ve Beşiktaş müsabakalarında 31 dakika top koşturdu. Göz-Göz\'de genelde yedek kulübesinde oturan Günay, Tanju, Schwechlen, Ngando, Ömer ve Kosanovic ligde forma giymeyi başardı. Sezon başında sakatlanan ve ameliyat olan stoper Emrecan ise yeni iyileşti. Genç savunmacının bundan sonraki haftalarda süre alıp almayacağı merak konusu oldu. Öte yandan cumartesi günü Bornova Stadı\'nda Teleset Mobilya Akhisarspor\'u konuk edecek Göztepe\'de orta saha oyuncusu Oscar Scarione tamamen iyileşirken, stoper Peybernes\'in sakatlığı sürüyor. Scarione\'nin Akhisarspor\'a karşı sahaya ilk 11\'de çıkması bekleniyor.

CEZALI KOLTUKLAR HAYVANLARA YARAYACAK

Süper Lig\'de cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor\'u konuk edecek Göztepe, Bornova Belediyesi ile birlikte örnek bir çalışmaya imza attı. Önceki hafta oynanan Beşiktaş maçında yaşanan olaylar yüzünden Akhisarspor maçına giremeyecek taraftarların cezalı koltukları sahipsiz hayvanlara yarayacak. Kombine kart sahibi cezalı 700 koltuktan aktarımı yapılmayacak biletlerin satışından elde edilecek gelir, Bornova Belediyesi Hayvan Barınağı\'na bağışlanacak. Yapılacak bağış, barınağın ameliyat malzemesi, ilaç, aşı ve yaş mama gibi temel ihtiyaçları için kullanılacak. Satışa açılacak olan Maraton tribün biletlerinin fiyatı 35 TL+3 TL hizmet bedeli olarak belirlenirken satış yarın saat 11.00\'e kadar sürecek. Öte yandan Bornova Stadı\'nın 72 olan engelli tribün kapasitesi de 98\'e çıkarıldı.

KAFKAS\'TAN GÖZ-GÖZ\'E ZİYARET

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas Göztepe\'yi ziyarette etti. Kulüp binasında gerçekleşen ziyarette Kafkas\'ın yanı sıra TFF Gelişim Direktörlüğü Arge ve Projeler Koordinatörü Erden Or da yer aldı. Göztepe\'nin Türk futboluna renk katan bir değer olduğunu belirten Tolunay Kafkas, başta Torbalı\'da hayata geçecek altyapı tesisleri olmak üzere kulübün plan ve projeleri hakkında bilgilendirildi. Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Talat Papatya Tolunay Kafkas ve Erden Or\'a isimlerinin yazılı olduğu hatıra forması hediye edildi.

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