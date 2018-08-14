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Spor

Göztepe'de Beto şoku

İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe'de kaleci Beto, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi

14 Ağustos 2018 21:07

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de pazar günü Galatasaray\'a konuk olacak Göztepe\'de kaleci Beto, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi. 
Portekizli eldivenin Yeni Malatyaspor maçı sonrası soyunma odası koridorunda sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu iddia edildi. 
Perşembe günü açıklanacak PFDK kararlarına göre, Beto\'nun ceza alması halinde Portekizli kaleci Galatasaray müsabakasında forma giyemeyecek. Aynı maçta kırmızı kart gören orta saha oyuncuları Castro ile Poko da yine Galatasaray müsabakasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. İzmir ekip, ayrıca Yeni Malatyaspor önünde taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları yüzünden de PFDK\'lık oldu.

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