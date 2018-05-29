Göztepe'de Bektaş görücüye çıktı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'i 6\'ncı sırada bitiren Göztepe\'de 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Bayram Bektaş, basına tanıtıldı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri\'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen başkan Mehmet Sepil ve Bayram Bektaş önemli mesajlar verdi. Başkan Sepil, geçen sezonu başarıyla tamamladıklarını belirterek, \"Beklentilerimizin üzerinde bir yıl geçirdik. Play-Off\'ların bitiş zamanı kötü koordine edilmişti. Teknik direktör değişikliği, yapılan transferler ve Bornova Stadı\'nın büyütülmesi gibi telaşlar yaşadık. Zor bir başlangıç oldu. Kazandığımız maçlar, kaybetme serileri olsa da başarılı bitirdik. Tamer Tuna ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Herkes öz veriyle çalıştı Taraftarımız Türkiye\'ye örnek oldu. Şimdi yeni bir döneme başlayacağız. Bu seneki planlama düşüncemizde Bayram Bektaş\'la anlaşma sağladık. Bayram hocanın kariyerine baktığımızda bu isteklerimizi en iyi yapabilecek kişinin kendisi olduğunu gördük. Çok zaman geçmeden de anlaştık\" dedi.

SEPİL: \"TAZE KANA ÇOK İNANIYORUM\"

Gelecek seneyi çok iyi planlamaları gerektiğini anlatan Mehmet Sepil, \"Tamer Tuna ile yollarımızı ayırdıktan sonra hızlı bir kararla Bayram Bektaş\'la sözleşme imzaladık. Hızlı kararlar almamız gerekiyordu çünkü transfer yapacağız. Bayram hoca da teklifimizi \"Göztepe her şeyden öte\" diyerek kabul etti. Ben kendinin Göztepe\'de başarılı olacağına inanıyorum\" diye konuştu.

Kariyerinde ilk kez Süper Lig\'de görev yapacak Bayram Bektaş\'ın bazı kesimler tarafından risk olarak görülmesini değerlendiren Sepil, \"Biz genç teknik adamları Türk futboluna kazandıracağız. Bizim işimiz risk analizi yapmak. Bayram Bektaş ufak bir risk olsa da taptaze, genç beyni çok önemli. \"Bu ligi tanımıyor, oyuncuları tanımıyor\" gibi görüşler olabilir. Ben taze kana çok inanıyorum. Analiz yönüne, kulüpleşme yönüne daha genç kafayla bakan birine çok önem veriyorum. Süper Lig\'de ilk kez teknik direktörlük yapmanın büyük dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca Bayram Bektaş\'la haftalar öncesinde sözleşme imzaladığım söylendi. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Bir kere Play-Off oynayan Ümraniyespor\'a ayıp olurdu\" yorumunu yaptı.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Mehmet Sepil şu şekilde konuştu:

\"Geçen sezon yeni bir lige yükseldiğimiz için 19 yeni transfer yaptık. Çünkü lig atladığımızda kadromuzu revize etmemiz gerekiyordu. Bu sezon bu sayının altında takviye yapacağız. Yeni dönem bizim için geçiş süreci olacak. Göztepe\'nin İstanbul takımlarıyla yarışabilmesi için kendi stadına kavuşması ve altyapısını geliştirmesi şart. Bir sonraki sezon yeni stadımıza geçeceğiz. Hem stadımız hem altyapımızın gelişmesiyle ayakta duran bir Göztepe gelecek. Benim en büyük isteğim, ben gittikten sonra da kendi ekonomisini yönetecek bir kulüp bırakmak.\"

SEPİL: \"KOMBİNE SÜRECİNİ İYİ YÖNETEMEDİK\"

Son olarak 2018-2019 sezonunda belirlenen kombine fiyatlarının taraftarlar tarafından eleştirilmesine de açıklık getiren sarı-kırmızılıların başkanı Sepil, \"Kombine sürecini iyi yönetemedik. Benim yurt dışında olmam bunda etkili oldu. Sorumluluğu alıyorum. Gereken şikayetleri değerlendireceğim. Asla Göztepe taraftarına ayar vermek gibi bir niyetim olamaz. Biz taraftarımızı ekonomik olarak zorlamak istemeyiz. Benim kabahatim\" açıklamalarını yaptı.

BEKTAŞ: \"KENDİME GÜVENİYORUM\"

Göztepe\'nin yeni teknik direktörü Bayram Bektaş, çok büyük bir camiaya geldiğini söyledi. Sahaya ineceği günü heyecanla beklediğini belirten 44 yaşındaki teknik adam, \"Buraya gelmeme vesile olan başkanım Mehmet Sepil\'e ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Göztepe\'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Altay\'da futbolcu olduğum dönemden İzmir\'i zaten çok iyi tanıyorum. Göztepe bildiğim bir camia. Buraya gelirken 4 senelik teknik direktörlük ve yurt dışı deneyimimle geldim. Yabancı dilimin de olması takım için avantaj olacak. Elbette Süper Lig\'de ilk deneyimim olacak ancak ben başarılı olacağıma inanıyor, kendime güveniyorum\" dedi.

BEKTAŞ: \"OYUN ANLAYIŞIMDA DİNAMİK BİR YAPI OLACAK\"

Geçen sezon başarılı bir takım olduğunu vurgulayan Bayram Bektaş, \"Tamer Tuna gerçekten başarılı bir dönem geçirdi. Bu sezon benim oyun anlayışımda dinamik bir yapı olacak. Kadromuzu daha da gençleştireceğiz. Daha dinamik yapı olacak demem, \"Geçen sene bu takım dinamik değildi\" anlamına gelmemeli. Benim tarzıma göre dinamik olacak. Bir iskelet kuracağız. Her sene 15 oyuncunun gelip gitmesi kalıcılığı sağlamaz. Futbol mantalitemizi en iyi şekilde sahaya yansıtacağız. Herkesin keyif alacağı ve başarılı olacak bir takım görüntüsü vermek istiyoruz. Kulübün yapısına göre en sağlıklı oyuncuları bulacağız. İç transferde de değerlendirmelerim olacak. Bunun iki boyutu var mali ve sportif. Ben sportif boyutuyla ilgileneceğim\" diye konuştu.

BEKTAŞ: \"GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİM\"

Bayram Bektaş geçen sezon hiç forma giymeyen oyuncuları bile değerlendirebileceklerini sözlerine ekleyerek, \"Herkesten maksimum verim alacağız. Geçen sene hiç oynamayan futbolcunun belki bir sıkıntısı vardı. O sıkıntıyı öğreneceğiz. Bu oyuncu belki bizim kadromuzda yer alacak. Gençlerimiz ve sakat futbolcularımız da var. Hepsini değerlendireceğim. Kampa rahat başlamayı amaçlıyorum. Bazı kesimler benim ilk kez Süper Lig\'de görev yapacak olmamı risk olarak düşünebilir. Ancak kimse ileriyi bilemez. Yaşamalı ve görmeliyiz. Ben başarılı olmak için geldim. Güvenenleri mahcup etmeyeceğim\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Göztepe Başkanı Mehmet Sepil\'in açıklamaları

-Teknik direktör Bayram Bektaş\'ın değerlendirmeleri

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)



