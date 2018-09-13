Göztepe zorlu takvime girecek

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de milli maç arasının ardından cumartesi günü evinde sezonun flaş takımlarından Kayserispor ile karşı karşıya gelecek Göztepe\'yi zorlu bir takvim bekliyor. Geride kalan 4 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Kayserispor\'un ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılar, ardından yine çıkış yakalayıp üst sıralara tırmanan Konyaspor\'u konuk edecek. İzmir ekibi, 8\'inci haftada ise şu an liderlik koltuğunda oturan Kasımpaşa\'ya misafir olacak ve yine milli maç arasına girecek. Göztepe\'nin Milli maç arasının ardoından konuğu bu kez Beşiktaş olacak. Ligin ilk 4 haftasında da Fenerbahçe ve Galatasaray\'la oynayan İzmir temsilcisi 10\'uncu haftayla birlikte daha rahat bir fikstüre kavuşacak.

Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de maçın biletleri çıktığı gibi tükendi. Taraftarlar 270 TL\'den satışa çıkan VIP, 162 TL olarak belirlenen numaralı tribün ve 22 TL\'lik kuzey kale arkası biletlerini 1 saatte tüketti. Teknik direktör Bayram Bektaş, taraftarın desteği ile Kayserispor\'a karşı iyi futbol ve galibiyet hedeflediklerini söyledi. Son transferler Cikalleshi ve Jarome\'un da hazır olduğu bilgisini veren Bektaş, \"Kayserispor’u yenip yeni bir başlangıca imza atacağız\" dedi.

Sarı-Kırmızılı ekipte, stoper Kadu ve orta saha Atakan dışında eksi bulunmuyor. İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda Kayserispor, Göztepe\'yi evinde 1-0 yenerken Bornova Stadı\'ndaki randevu 1-1 berabere tamamlanmıştı.