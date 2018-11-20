Göztepe zinciri kıracak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig\'de Pazartesi günü Bornova Stadı\'nda Medipol Başakşehir\'i konuk edecek Göztepe, rakibiyle son 2 sezonda oynadığı 4 resmi maçı da kaybetti. Sarı-kırmızılılar 1\'inci Lig\'de mücadele ettiği 2016-2017 sezonunda Başakşehir\'le Ziraat Türkiye Kupası F Grubu\'nda karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı\'ndaki randevuyu 6-2 kaybeden Göztepe, evinde de turuncu-lacivertlilere 2-0 mağlup oldu.

Geçen sezon 14 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig\'de Başakşehir\'e rakip olan Göztepe yine iki karşılaşmadan puansız ayrıldı. Bornova Stadı\'nda rakibine Epureanu ve Adebayor\'un golleriyle 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda Jahovic uzatma dakikalarında penaltıdan ağları havalandırmıştı. İstanbul\'daki ikinci devre müsabakasında sonuç 2-0 Başakşehir\'in lehine sonuçlandı. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de sol bek Traore ve orta saha Atakan sakat.