Göztepe'yle berabere kalan Alanyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Süper Lig'in 11. haftasında zirve yarışındaki Alanyaspor sahasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Göztepe'yi konuk etti.

Maçın 3. dakikasında ev sahibi ekip Davidson ile öne geçti. Efecan Karaca yerden ortaladı, Brezilyalı golcü gelişine vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0 biterken ikinci yarıda Göztepe adına 60'ta oyuna giren Tijanic, 62'de skoru dengeledi. 78'de Lourency konuk takımı 2-1 öne geçirdi. Brezilyalı oyuncutopu kaleye gönderdiği sırada kaleci Serkan Kırıntılı ile çarpıştı.

Geriye düşen Alanyaspor, 89'da Milunovic ile beraberliği sağladı. Mücadele 2-2 bitti.

Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Alanyaspor puanını 21 yaptı ve 3. sıraya yerleşti.

Bu sezon 6. yenilgisini yaşayan Göztepe ise 9 puanda kaldı ve 19. sırada yer aldı.