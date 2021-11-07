Göztepe'yi deviren Konyaspor, galibiyet serisini İzmir'de sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek son 3 haftayı kayıpsız geçti.

Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.

İzmir'deki mücadelede gülen taraf konuk ekip oldu. Konyaspor'a 3 puanı getiren goller 25' ve 72. dakikada Sokol Cikalleshi'den geldi. 31 yaşındaki Arnavut futbolcu böylece ligde 4 gole yükseldi.

Göztepe'de Yalçın Kayan 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Konyaspor ligdeki altıncı galibiyetini elde ederken, Göztepe son 3 haftada 1 puan toplayabildi.