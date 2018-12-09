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Spor

Göztepe yeni hocasını hızlı buldu

İzmir ekibi, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaşmaya vardığını duyurdu

09 Aralık 2018 18:31

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük için Kemal Özdeş'le prensip anlaşmasına vardı.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, yaptığı açıklamada, Bayram Bektaş'ın istifa kararının ardından bu teklifi kabul ettiklerini hatırlattı. Bayram Bektaş'ın son derece düzgün bir insan olduğunu kaydeden Papatya, "Adam gibi geldi, adam gibi gitti. Maalesef futbol böyle" dedi.

Papatya, Bektaş'ın yerine gelecek isimle ilgili olarak da Kemal Özdeş'le bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Kendisiyle bir ön görüşme yaptık ve prensip anlaşmasına vardık, yarın sözleşme imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

Bu sezon başında Kasımpaşa'nın başında yer alan Kemal Özdeş, 7. haftadan sonra görevinden ayrılmıştı.

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