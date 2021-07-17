Göztepe'ye Brezilyalı takviye

Süper Lig temsilcilerinden Göztepe, Brezilyalı oyuncu Lourency do Nascimento Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Göztepe yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılı kulüp son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Gil Vicente forması giyen Lourency do Nascimento Rodrigues'i kadrosuna kattığını duyurdu.

25 yaşındaki oyuncu, Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "1996 doğumlu Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Brezilya’da dünyaya gelen Lourency; Chapecoens, Vila Nova FC, Brasil-RS takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Portekiz temsilcisi Gil Vicente takımında tamamladı. Lourency’e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Tecrübeli oyuncu, Chapecoense altyapısından yetişmiş ve 29 Kasım 2016'da yaşanan uçak kazasının ardından A Takım'a çıkarılmıştı.

Kariyerinde 144 maça çıkan Rodrigues 17 gol, 9 asist kaydetti.

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Brezilyalı oyuncu santrforda da görev yapabiliyor.