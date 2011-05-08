-GÖZTEPE VE ELAZIĞSPOR 1. LİG'DE ANKARA (A.A) - 08.05.2011 - Spor Toto 2. Lig'de, bugün yapılan 34. ve son hafta maçlarının ardından 2010-2011 sezonu tamamlandı. Bugün yapılan maçların ardından Beyaz Grup'ta Göztepe, Kırmızı Grup'ta ise Elazığspor, sezonu lider bitirerek, Bank Asya 1. Lig'e yükseldi. Gruplarında 16, 17 ve 18. sırada yer alan takımlar ise Spor Toto 3. Lig'e düştü. Buna göre, Beyaz Grup'ta Akçaabat Sebatspor, Hacettepe ve Gebzespor, Kırmızı Grup'ta da Tarsus İdmanyurdu, Belediye Vanspor ve Dardanelspor, gelecek sezon Spor Toto 3. Lig'de mücadele edecek. Ayrıca gruplarında 2, 3, 4 ve 5. olan takımlar, Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak. Beyaz Grup'ta Bandırmaspor, BUGSAŞ Spor, Beypazarı Şekerspor ve Yeni Malatyaspor ile Kırmızı Grup'ta ise Konya Torku Şekerspor, Eyüpspor, Sakaryaspor ve Adana Demirspor, play-off etabında karşı karşıya gelecek. Play-off müsabakaları, 15-22 Mayıs tarihleri arasında Mardan Antalyaspor Stadı'nda yapılacak.