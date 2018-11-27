Göztepe üst sıralardan uzaklaştı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'de evinde lider Medipol Başakşehir\'e her iki yarıda da yediği gollerle 2-0 mağlup olan Göztepe, son 4 haftada 3 yenilgi alıp üst sıralardan uzaklaştı.

Beşiktaş\'ı 2-0 yendikten sonra düşme potasındaki Akhisarspor\'a konuk olan sarı-kırmızılılar karşılaşmayı tek golle kaybetti. Ardından Çaykur Rizespor\'u 2-0 yenerek moral bulan İzmir temsilcisi, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'a deplasmanda 2-1 kaybedip milli araya keyifsiz girdi. Lider Medipol Başakşehir\'le oynayacağı karşılaşmaya çok iddialı hazırlanan Göztepe, taraftarı önünde umduğunu bulamadı. Maçı kötü bir oyunla kaybeden Göztepe, 18 puanda kalıp 10\'uncu sıraya kadar geriledi. Sarı-kırmızılılar için Bornova Stadı\'nın da büyüsü bozuldu. Evinde oynadığı son 5 maçı kayıpsız geçen Göztepe, bu kez sahayı boynu bükük terk etti.

Karşılaşmayı büyük heyecan içinde izleyen başkan Mehmet Sepil de 90 dakika bitiminde stadı oldukça üzgün terk etti.

Taraftarların ise zaman zaman teknik direktör Bayram Bektaş ve bazı futbolculara veryansın ettiği görüldü. Bektaş, maçın henüz 9\'uncu dakikasında yedikleri penaltı golüyle oyun anlayışlarının bozulduğunu söyledi. \"Bu müthiş atmosferde taraftarımızı mutlu edemedik\" diyen Bektaş, \"Maalesef bazı anlarda oyun disiplininde koptuk. Ancak her şeye rağmen beraberliği yakalamak adına fırsatlar da elimize geçti. Skor 2-0\'a gelince oyun daha da koptu. Rakip iyi savunma yapınca istediğimizi alamadık. Basit top kayıpları ve kötü ortalar yaptık. Bu mağlubiyetten çıkaracağımız birçok ders olacak\" diye konuştu.

Ligdeki 6\'ncı yenilgisini alan Göztepe cumartesi günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

BETO BU KEZ KURTARAMADI

Göztepe\'nin kaptanı kaleci Beto, bu defa penaltı golüne engel olamadı. Bu sezon Trabzonsporlu Burak Yılmaz ve Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup\'un penaltılarına geçit vermeyen Portekizli eldiven, Visca\'yı durduramadı. Maçın 9\'uncu dakikasında beyaz noktadan topu ağlara gönderen Visca, Göztepe\'nin kilidini açmış oldu. Beto 2-0\'lık yenilgiye rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla taraftardan bol bol alkış aldı.

GASSAMA VE TITI CEZALI

Medipol Başakşehir\'e 2-0 yenilerek taraftarını üzen Göztepe, kritik Antalyaspor maçı öncesi iki futbolcusunun cezalı duruma düşmesiyle sıkıntıya girdi. Sarı-kırmızılıların stoperi Titi ve sağ beki Gassama bu sezon 4\'üncü sarı kartlarını gördü. Antalyaspor deplasmanında Titi ve Gassama\'dan yararlanamayacak olan Bektaş, alternatif arayışlarına başladı. Göztepe\'de sol diz çapraz bağı kopan sol bek Traore de mücadelede yok.