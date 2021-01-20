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Spor

Göztepe, Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

20 Ocak 2021 15:02

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman’la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.

Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor.

Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

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