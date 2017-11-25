Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-0

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx)- Tanju (xx), Kadu (xxx), Kosanovic (xxx), Traore (xxx), Gouffran (xx), Selçuk (xxx), Rotman (x) (Dk. 55 Ngando xx), Castro (xx), Halil (xxx) (Dk. 88 Sabri), Jahovic (xxx) (Dk. 83 Ghilas)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (x)- Lopes (xx), Mustafa (x), Caner (x), Kadir (xx), Onur (x) (Dk. 78 Hora x), Soner (x), Sissoko (x), Aykut (x) (Dk. 70 Olcan x), Larsson (xx), Emnes (x) (Dk. 81 Muğdat)

GOLLER: Dk. 69 Selçuk, Dk. 80 Halil (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 65 Selçuk, Dk. 77 Jahovic (Göztepe), Dk. 90 Soner (Akhisarspor)

SÜPER Lig\'in 13\'üncü haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor\'u konuk eden Göztepe, rakibini ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yendi, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci 45 dakikasında Akhisarspor kalesine yüklenen sarı-kırmızılılarda perdeyi 69\'uncu dakikada Selçuk açarken, 80\'inci dakikada sahneye çıkan Halil 3 puanı perçinledi. Bu sonuçla Göztepe 21 puana yükselirken, Akhisarspor ise 18 puanda kaldı.

10\'uncu dakikada soldan Akhisarspor ceza sahasına bindiren Halil\'in ortaladığı topu kaleci Lukac, Jahovic\'e gelmeden kontrol etti.

14\'üncü dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Kosanovic\'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında Selçuk kafayı vurdu. Ancak top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

21\'inci dakikada Soner\'in ceza sahası dışından çektiği şutta top yandan auta çıktı.

38\'inci dakikada Kosanovic\'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

67\'nci dakikada kaleci Lukac\'ın hatasında topu kapan Gouffran boş kale ile karşı karşıya kaldı. Ancak son anda araya giren Caner topu çizgiden çıkardı.

69\'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Kosanovic\'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Selçuk kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

72\'nci dakikada Gouffran\'ın röveşata vuruşunu son anda Lukaç kornere çeldi.

80\'inci dakikada Göztepe farkı 2\'ye çıkardı.

Jahovic\'in ara pasında kaleci Lukac ile karşı karşıya kalan Halil, plase bir vuruşla tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı: 2-0.

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