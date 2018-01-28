Göztepe Teknik Direktörü Tuna: "Galibiyet serileri yakalayıp, istediğimiz yere ulaşacağız"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig\'de ikinci yarıya 2-1\'lik Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladıktan sonra evinde de Kayserispor ile 1-1 berabere kalıp üst sıralardan uzaklaşan Göztepe panik yapmıyor. Teknik direktör Tamer Tuna, sezonun ilk yarısında ilk 2 haftada 1 puan aldıklarını daha sonra yükselişe geçtiklerini hatırlattı. \"İyi yoldayız\" diyen genç teknik adam, \"Topa sahip olma oranımız, pas yüzdemiz ve mücadele gücümüz Kayserispor\'a göre çok iyiydi. Galip gelmeyi çok istedik ancak pozisyonları değerlendiremedik. Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzdan memnumun. Her geçen hafta seviyemizi yukarılara çekeceğiz. Galibiyet serileri yakalayıp, istediğimiz yere ulaşacağız\" yorumunu yaptı.

Ligde 9 galibiyeti bulunan Göztepe, ilk yarıda olduğu gibi yine puan tablosunda üzerinde yer alan bir takıma karşı galip gelemedi. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ile ilk maçta 2-2 berabere kalırken, Kadıköy\'de rakibine 2-1 yenildi. Kayserispor\'a da ilk maçta deplasmanda 1-0\'lık skorla boyun eğen İzmir ekibi, rövanşta ise beraberliğe razı oldu. Göztepe, Bornova Stadı\'nda Beşiktaş\'a 3-1, Başakşehir\'e de 2-1 yenilirken, Türk Telekom Stadı\'nda Galatasaray ile oynanan maçı 3-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta dış sahada karşılaşacağı Trabzonspor\'u ise evinde mağlup etmeyi başarmıştı. Göztepe, cezası yüzünden seyircisinden yoksun olrak çıktığı o karşılaşmayı 3-2 kazandı.

GÖZTEPE TRANSFERLERİNİ BEKLİYOR

Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarından istediği skorları alamayan Göztepe, gözünü yeni transferlerine çevirdi. Kardemir Karabükspor\'dan kadroya dahil edilen orta saha Andre Poko\'dan ilk 2 haftada istediği verimi alan Göztepe\'yi prensip anlaşmasına varılan Wallace Reis ve Demba Ba heyecanı sardı. İki futbolcu Kayserispor karşılaşmasını stattan izlerken, taraftarlar özellikle Demba Ba\'nın nasıl bir performans sergileyeceğini merakla beklemeye başladı.

Teknik direktör Tamer Tuna, geçen sezon Beşiktaş\'ta birlikte çalıştığı Senegalli golcüye övgüler yağdırdı. Çin\'in Shanghai Shenhua takımında oynarken 2016 yazında ayağı kırılan deneyimi forvetin sakatlığını tamamen atlattığını bildiren Tuna, \"Demba Ba önümüzdeki hafta bizimle olacak. Kendisini hiç tereddüt etmeden istedim. Çok kaliteli bir oyuncu\" dedi.

Peybernes\'i gönderip Wallace Reis\'i transfer ettiklerini belirten Tuna, Demba Ba\'ya yer açılması için bir yabancılarıyla da vedalaşacaklarını bildirdi.