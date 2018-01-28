T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe Teknik Direktörü Tuna: "Galibiyet serileri yakalayıp, istediğimiz yere ulaşacağız"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig'de ikinci yarıya 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladıktan sonra evinde de Kayserispor ile 1-1 berabere kalıp üst sıralardan uzaklaşan Göztepe panik yapmıyor

28 Ocak 2018 16:11

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig\'de ikinci yarıya 2-1\'lik Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladıktan sonra evinde de Kayserispor ile 1-1 berabere kalıp üst sıralardan uzaklaşan Göztepe panik yapmıyor. Teknik direktör Tamer Tuna, sezonun ilk yarısında ilk 2 haftada 1 puan aldıklarını daha sonra yükselişe geçtiklerini hatırlattı. \"İyi yoldayız\" diyen genç teknik adam, \"Topa sahip olma oranımız, pas yüzdemiz ve mücadele gücümüz Kayserispor\'a göre çok iyiydi. Galip gelmeyi çok istedik ancak pozisyonları değerlendiremedik. Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzdan memnumun. Her geçen hafta seviyemizi yukarılara çekeceğiz. Galibiyet serileri yakalayıp, istediğimiz yere ulaşacağız\" yorumunu yaptı. 
Ligde 9 galibiyeti bulunan Göztepe, ilk yarıda olduğu gibi yine puan tablosunda üzerinde yer alan bir takıma karşı galip gelemedi. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ile ilk maçta 2-2 berabere kalırken, Kadıköy\'de rakibine 2-1 yenildi. Kayserispor\'a da ilk maçta deplasmanda 1-0\'lık skorla boyun eğen İzmir ekibi, rövanşta ise beraberliğe razı oldu. Göztepe, Bornova Stadı\'nda Beşiktaş\'a 3-1, Başakşehir\'e de 2-1 yenilirken, Türk Telekom Stadı\'nda Galatasaray ile oynanan maçı 3-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta dış sahada karşılaşacağı Trabzonspor\'u ise evinde mağlup etmeyi başarmıştı. Göztepe, cezası yüzünden seyircisinden yoksun olrak çıktığı o karşılaşmayı 3-2 kazandı. 
GÖZTEPE TRANSFERLERİNİ BEKLİYOR
Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarından istediği skorları alamayan Göztepe, gözünü yeni transferlerine çevirdi. Kardemir Karabükspor\'dan kadroya dahil edilen orta saha Andre Poko\'dan ilk 2 haftada istediği verimi alan Göztepe\'yi prensip anlaşmasına varılan Wallace Reis ve Demba Ba heyecanı sardı. İki futbolcu Kayserispor karşılaşmasını stattan izlerken, taraftarlar özellikle Demba Ba\'nın nasıl bir performans sergileyeceğini merakla beklemeye başladı. 
Teknik direktör Tamer Tuna, geçen sezon Beşiktaş\'ta birlikte çalıştığı Senegalli golcüye övgüler yağdırdı. Çin\'in Shanghai Shenhua takımında oynarken 2016 yazında ayağı kırılan deneyimi forvetin sakatlığını tamamen atlattığını bildiren Tuna, \"Demba Ba önümüzdeki hafta bizimle olacak. Kendisini hiç tereddüt etmeden istedim. Çok kaliteli bir oyuncu\" dedi.
Peybernes\'i gönderip Wallace Reis\'i transfer ettiklerini belirten Tuna, Demba Ba\'ya yer açılması için bir yabancılarıyla da vedalaşacaklarını bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHALigFenerbahçeKayserisporGöztepeTeknikTamer TunaGalipHerGalibiyetSarıkırmızılılar FenerbahçeKadıköyGöztepe Bornova Stadı BeşiktaşBaşakşehirTürk Telekom Stadı GalatasaraySarıkırmızılılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24