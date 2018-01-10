T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe Teknik Direktörü Tuna: "En az 2 oyuncu alacağız"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, ara dönemde en az iki transfer yapacaklarını söyledi

10 Ocak 2018 16:31

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'de ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Göztepe\'nin teknik direktörü Tamer Tuna, ara dönemde en az iki transfer yapacaklarını söyledi. 
Kampta gönderilecek futbolcuların belirleneceğini söyleyen Tuna, \"En az iki oyuncuyu takıma kazandırmak istiyoruz. Şartlarımıza göre transfer sayısı artabilir. Şu an yabancı kontenjanımız dolu. O nedenle yeni yabancı futbolcuların gelmesi kontenjanımıza bağlı bir durum\" diye konuştu.
İkinci yarı için değerlendirmelerde bulunan Tamer Tuna, \"Yıllar sonra Süper Lig\'e döndük. Bir geçiş dönemi yaşandı. Yeni bir takım olmamıza rağmen ilk 17 haftada 30 puan toplamak oldukça önemliydi. Ancak futbolumuzu ikinci yarıda daha da geliştirmek zorundayız. Ligin kalitesi oldukça arttı. Genel anlamda ikinci yarılar sert geçebiliyor. Biz de kendimizi geliştirmeliyiz\" yorumunu yaptı. 
Tamer Tuna, Avrupa kupalarına katılabilme hedefleri için de, \"Önemli olan bilinçli bir şekilde plan ve program yapmak. Tek amacımız Göztepe\'de kalıcı bir başarı yakalamak, istikrarlı olabilmek. Bir sene Avrupa\'ya gidip diğer sene alt sıralara oynamak çok da mantıklı değil. O yüzden amaçlarımızı doğru bir yolla belirlemeliyiz. İstikrarlı gitmek çok önemli bir kriter. Umarım Göztepe ile bu hedefleri gerçekleştiririz\" açıklamasını yaptı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA Süper LigAntalyaGöztepeTamer TunaTunaSüper LigBirYeniAncakLiginGenelBizTuna AvrupaTekAvrupaUmarım Göztepe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24