Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: İyi başladığımız maçı kötü sonuçlandırdık

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, oyuna iyi başladıklarını ancak kötü bitirdiklerini söyledi.

Maçta çok sayıda şut çekilmesine ve hücum oyunu oynanmaya gayret edilmesine dikkati çeken Tuna, Beşiktaş'ın ligde pas oyununu en iyi yapan takım olduğunu söyledi.

Tamer Tuna, maç sonu beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

"Oyunun başında etkili başladık. İki tane etkili pozisyonumuz vardı. İyi başladığımız oyunu iyi sonuçlandıramadık. Yediğimiz golden sonra Beşiktaş oyunun üstünlüğünü aldı.

Oyuncuların yaptıklarıyla belirlenen bir maç oldu. İyiydi, çok şut denendi. Atak futbolu oynamaya çalıştık. Pas yüzdemizin artması lazım ama Beşiktaş'a bu konuda üstünlük kurmanız mümkün değil. Bu alanda en iyi takımlardan biri, dikine pasları da çok iyi."

"Taraftarın coşkusu bizi olumlu etkiliyor"

"Ne kadar iyi analiz ederseniz edin karşılığını böyle verebilirler. İyi de oyuncuları var, centilmenler. Zaaflarımızın ve hatalarımızın farkındayız. İyi bir takımız ve gerekli değerlendirmeleri yapacağız.

Taraftarın coşkusu bizi olumlu etkiliyor. Ligde bundan sonra da iyi futbol oynayarak iyi sonuçlar alacağımızı biliyoruz."