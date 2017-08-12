Göztepe, Süper Lig'de 14 yıl aradan sonra ilk puanını Fenerbahçe'den aldı!

Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra dönüş yapan Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe'nin gollerini Castro ve Scarione kaydederken, Fenerbahçe'nin golleri Alper Potuk ve Martin Skrtel'den geldi.

Maçta neler yaşandı?

Takımlar, "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz #iyikivarsınEren" yazılı pankartla sahaya çıktı, saygı duruşu yapıldı.

'1 Maça Fenerbahçe başladı. Göztepe, 14 yıl aradan sonra çimlere Süper Lig için çıkarken Eskişehirspor maçındaki cezası dolayısıyla taraftarından yoksun.

'5 Alper Potuk, İsmail Köybaşı'nın asistinde golü buldu, Fenerbahçe öne geçti: 0-1.

'8 Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta yetersiz müdahalede bulunan Volkan Demirel, gole engel olamadı: 1-1.

'14 Valbuena'nın sert ortasında Kadou, van Persie'den önce davranarak topu kornere gönderdi. Fenerbahçe, korner pozisyonundan yararlanamadı.

'16 Golü 5. dakikada atan ve 8. dakikada kalesinde gören Fenerbahçe, daha kontrollü bir anlayışa döndü. Göztepe savunmada dikkatli oynuyor.

'21 Valbuena'nın ceza sahasının yaklaşık 3 metre dışarısından, kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruş barajdan sekerek kaleci Beto'da kaldı.

'23 Sol kanattan hızla çıkan Alper'i oldukça sert bir müdahaleyle durduran Rotman, sarı kart gördü.

'35 Dakika itibarıyla orta alanda geçen, "Futbol hatalar oyunudur" önermesini doğrulayan bir maç var sahada. İki takımda da oyuncular kritik hatalar yapıyor.

'38 Isla'nın ortasında van Persie kafayla çok sert vurdu, top direğin yanından az farkla auta gitti.

'45 Karşılaşmanın ilk yarısı, Alper ve Castro'nun karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

'46 Maçın ikinci yarısı başladı. İki takım da ilk yarıdaki 11'lerini koruyor

'48 Kadu'nun müdahalesiyle Alper yerde kaldı, Fenerbahçe ceza sahasını sağ taraftan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak... Valbuena'nın ortasını Sabri uzaklaştırdı.

'50 Kadu yine Alper'i bu sefer ceza sahasına çok daha yakın bir noktada düşürdü, hakem Yaşar Kemal Uğurlu serbest vuruş verdi. Sarı-lacivertliler bir süre penaltı itirazında bulunsa da, hakemin kararı değişmedi.

Serbest vuruşu van Persie kullandı, top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

'51 Mehmet Topal'ın kafayla yaptığı vuruş, direğe çarparak kaleci Beto'nun ellerinde kaldı.

'53 Gouffran'ın yerden zayıf vuruşu, kaleci Volkan'ın kolayca kurtarabileceği bir noktaya gitti.

'57 Oscar Scarione, Göztepe'yi Süper Lig'de 14 yıl aradan sonra öne geçiren golü attı: 2-1. Savunmanın hatasından faydalanan Scarione, kalesinde maç başından beri güven vermeyen bir görüntü çizen Volkan'ı rahat avladı.

'64 Fenerbahçe, Valbuena'nın serbest vuruştan yaptığı ortada Skrtel'in kafa vuruşuyla eşitliği sağladı: 2-2.

'68 Fenerbahçe'de Dirar yerine Aatıf, van Persie yerine Ahmethan Köse oyuna dahil oldu.

'70 Neustadter, Ghilas'ı ceza sahasının dışından, kaleyi sol çaprazdan gören bir noktada düşürdü, karar faul... Göztepe'nin 2'nci golünü atan Scarione'nin kullandığı frikik, doğrudan auta gitti.

'76 Göztepe'de Gouffran yerine Halil oyuna dahil oldu.

'77 Fenerbahçe, bu dakikalarda ataklarını sıklaştırdı. Ancak Göztepe, Süper Lig'in yeni ekibi olması ve çalıştırıcısı Tamer Tuna'yla yaklaşık 1.5 aydır çalışmasına rağmen 'sağlam' oyunuyla sarı-lacivertlilere izin vermiyor.

'83 Göztepe'nin savunmacısı Kadu, özellikle bu dakikalarda takımının ceza sahasını adeta 'kararttı'. 31 yaşındaki Brezilyalı, başta Fenerbahçe'nin etkili ismi Alper Potuk olmak üzere, sarı-lacivertlilerden gelen her atağı kesiyor... Fenerbahçe'de ise Valbuena ve Alper dikkati çeken isimler.

'85 Fenerbahçe'de Samed Karakoç, Neustadter'in yerine oyuna dahil oldu.

'90 Göztepe'de Ghilas'ın yerine Tayfur Bingöl oyuna girdi.

Dördüncü hakem, maçta 4 dakika uzatma oynanacağına işaret etti.

'90+1 Göztepe, Scarione'yle yakaladığı net bir hücumdan yararlanamadı. Fenerbahçe ceza sahasında dolaştırılan topa hiçbir sarı-kırmızılı futbolcu şut çekmedi.

90+3 Scarione'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert vuruş, Volkan'ın sağından auta gitti. İki takım da bu dakikalarda pozisyon buluyor.