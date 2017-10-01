Göztepe Stadı'na ruhsat müjdesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - GÖZTEPE\'de Gürsel Aksel Tesisleri\'nin yerine yapılacak 20 bin 35 kişi kapasiteli yeni stadın ruhsatı çıktı, projede inşaatın önünde hiçbir engel kalmadı.

Anıtlar Kurulu, Perşembe günü yaptığı aylık olağan toplantısında hem Göztepe hem de Alsancak Stadı\'nın projelerini onadı. Konak Belediyesi de bunun üzerine Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adı verilen yeni stat projesinin inşaat ruhsatını hiç bekletmeden verdi. Sembolik temeli 9 Eylül\'de Başbakan Binali Yıldırım tarafırdan Alsancak ve Karşıyaka Stadı\'yla aynı anda atılan stat projesinde arazideki spor salonu ve geçen hafta boşaltılan mağaza yıkılıp inşaat aşamasına geçilecek.

Stadın, ilk olarak 29 Ocak 2014\'te yapılmasına rağmen açılar davalar sonrası 14 Haziran\'da yenilenen ihalesini 218 milyon 900 bin TL\'lik teklifle alan Rönesans Holding\'e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, temel atma töreninde inşaatı 550 günde bitirme sözü vermişti. Alsancak Stadı\'nda da ruhsat alınmasına tek engel olarak kalan Konak Belediyesi\'yle Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki yer altı otoparkı anlaşmazlığının önümüzdeki günlerde çözülmesi bekleniyor. 2014 yılında taraftara kapılarını kapatan bu statta da inşaat, ruhsatın ardından başlayacak. Karşıyaka Stadı\'nda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Şehir Plancıları Odası\'nın talebiyle revize edilen imar planı tekrar askıya çıkacak.

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