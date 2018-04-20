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Göztepe Spor Kulübü'nün tribün lideri intihar etti

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, Süper Lig takımı Göztepe Spor Kulübü'nün tribün liderlerinden Serkan G

20 Nisan 2018 15:25

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova ilçesinde, Süper Lig takımı Göztepe Spor Kulübü\'nün tribün liderlerinden Serkan G. (38), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. 
Olay, çarşamba günü saat 10.00 sıralarında, Çamdibi semti 4233 Sokak\'ta meydana geldi. Göztepe Spor Kulübü\'nün Altındağ ve Çamdibi semtlerindeki taraftarlarından sorumlu tribün liderlerinden Serkan G., yatakta yatarken, başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Serkan G.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Serkan G.\'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Serkan G.\'nin cenazesi, dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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