T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe seyircisine güveniyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'in 5'inci haftasında pazar günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Göztepe, seyircisi önündeki başarılı iç saha performansını sürdürmek istiyor

13 Eylül 2017 15:13

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'in 5\'inci haftasında pazar günü Gençlerbirliği\'ni ağırlayacak Göztepe, seyircisi önündeki başarılı iç saha performansını sürdürmek istiyor.
Sarı kırmızılı ekip, lig tarihinde İzmir\'de 15 kere konuk ettiği rakibini 8 defa mağlup ederken sadece 1 defa yenildi, 6 müsabaka ise eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği önünde tek yenilgisini 1959-60 sezonunda 2-0\'lık skorla alan Göztepe, Gençlerbirliği\'ne 57 yıldır evinde boyun eğmiyor.
Göztepe, bu sezon 4 haftada sadece 1 puan alabilen rakibini eli boş göndermeyi hedeflerken teknik direktör Tamer Tuna, müsabakayı kazanıp üst üste 3\'üncü galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Tamer Tuna, şöyle konuştu:
\"Gençlerbirliği henüz galibiyet alamamış olabilir. Biz aynı ciddiyetle sahada mücadelemizi sürdüreceğiz. Üstelik taraftarımız aylar sonra yanımızda olacak. Onlara iyi bir futbol izletip, galibiyet sevinci yaşatacağız. Taraftarımızın varlığı, bizi daha da motive edecek.\"
Tamer Tuna, sakatlıkları süren stoper Emrecan Coşkun ve golcü Ömer Şişmanoğlu\'nun Gençlerbirliği\'ne karşı forma giyemeyeceğini, ancak geçen haftaki idmanda sol arka adalesinden sakatlandığı için Osmanlıspor müsabakasında oynayamayan forvet Nabil Ghilas\'ın takıma katıldığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA SÜPER LigGençlerbirliğiGöztepeSarıGöztepe GençlerbirliğiGöztepebuTamer TunaRakiplerininTunaBizOnlaraTaraftarımızın varlığıEmrecan CoşkunNabil Ghilas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24