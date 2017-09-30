Göztepe rekor peşinde!

Süper Lig’de son 4 haftayı kayıpsız geçen Göztepe, ligin 7. haftasında konuk edeceği Başakşehir’i yenmesi halinde 1965-66 ve 1966-67 sezonlarındaki üst üste beşer maçlık galibiyet serisi rekorlarını egale edecek.
Ligde 14 yıl aradan sonra Fenerbahçe maçıyla dönüp 2-2 berabere kalan Göztepe, bir sonraki hafta Kayserispor’a deplasmanda 1-0 yenildi. Daha sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan İzmir ekibi sırasıyla Trabzonspor (3-2), Osmanlıspor (2-0), Gençlerbirliği (3-2) ve Sivasspor’u (3-2) yendi.
İzmir ekibinin Başakşehir’i ağırlayacağı karşılaşma yarın (1 Ekim 2017) 19.30’da İzmir Bornova Stadyumu’nda oynanacak. Yaşar Kemal Uğurlu’nun 1. hakem olarak görev alacağı maç beIN SPORTS 2 ekranlarından yayınlanacak.