Göztepe'nin eski futbolcusu Halil Kiraz, hayatını kaybetti

Göztepe Kulübün'den yapılan açıklamada, Halil Kiraz'ın yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.

Halil Kiraz kimdir?

1944 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Futbol macerası 1958 yılında başlayan Halil Kiraz Sarı-kırmızılı ekiple 184 Süper Lig maçına çıkan Halil Kiraz, bu maçlarda 30 gole imza atmıştı. Göztepe'de teknik direktör olarak da görev yapan "Bombacı" lakaplı Halil Kiraz, 76 yaşındaydı.

Attığı sert şutlar nedeniyle "Bombacı" lakabı takılan Halil Kiraz, Atletico Madrid maçında attığı penaltıyla fileleri yırtmıştı.