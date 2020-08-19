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Spor

Göztepe'nin eski futbolcusu Halil Kiraz, hayatını kaybetti

19 Ağustos 2020 00:40

Göztepe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü ‘’Bombacı Halil’’ lakaplı Halil Kiraz yaşamını yitirdi.

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