Göztepe'nin eski futbolcusu Doğan Küçükduru, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Süper Lig takımlarından Göztepe'nin eski futbolcularından 67 yaşındaki Doğan Küçükduru, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Göztepe’nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon forma giyip futbolu yine Göztepe'de bırakan Küçükduru, A Milli Takım'da da 1 kez forma giydi.

Küçükkuru'nun cenazesi Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığında defnedilecek.