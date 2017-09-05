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Spor

Göztepe-Menemen Belediyespor: 5-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada 2

05 Eylül 2017 23:12

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'e milli maçlar nedeniyle verilen arada 2. Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Göztepe, Menemen Belediyespor\'la yaptığı hazırlık maçında sahadan 5-0\'lık galibiyetle ayrıldı.
Urla Adnan Süvari Tesisleri\'ndeki mücadeleye sarı-kırmızılılar, Beto - Sabri, Hakan, Kadu, Leo Schwechlen, Selçuk Şahin, Castro, Scarione, Tayfur, Jahovic, Ghilas ilk 11\'iyle çıktı. Göztepe\'nin eski teknik direktörlerinden Suat Kaya\'nın çalıştırdığı Menemen ise Bayram - Semih, Yasin, Gökhan, Veli, Murat, Samet Günhan, Samet Ali, Hakkı, Taşkın, Mustafa Şen ilk 11\'iyle mücadale etti. İki takım da maçın ikinci yarısında kadrolarını değiştirdi. Göz-Göz\'ün gollerini 16, 47 ve 65. dakikalarda Ghilas, 43. dakikada Jahovic ile 85. dakikada Gouffran attı.

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