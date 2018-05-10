Göztepe ligin kaderini çizecek

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de geçen hafta evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalıp beşinci sıraya yükselme şansını kaçıran Göztepe, kalan 2 haftada oynayacağı Atiker Konyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarıyla hem düşme hattının hem de zirvenin kaderini tayin edecek. Cumartesi günü kümede kalma savaşı veren Atiker Konyaspor\'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, Konya\'dan puan ya da puanlarla ayrılırsa son hafta öncesi rakibini ateşe atacak. Göz-Göz, son hafta ise Bornova Stadı\'nda belki de şampiyonu belirleyecek maçta Galatasaray\'la kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmada çıkacak sonuca göre son 2 haftaya rakiplerinden puan avantajıyla giren Galatasaray veya Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş\'tan biri şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Konya\'da ve İzmir\'de oldukça kritik maçlar oynayacak Göztepe sezonu ilk 5 içinde tamamlamayı hedefleyecek. Ligdeki ilk sezonlarında iyi bir görüntü ortaya koyduklarını belirten teknik direktör Tamer Tuna, kalan 2 maçı kendilerine yakışır bir şekilde oynayacaklarını söyledi. Taraftarı her zaman mutlu etmeye çalıştıklarını belirten Tuna, \"Göztepe\'yi sezon sonunda iyi bir seviyede bırakmak istiyoruz. Gelecek yıllara hazırlık niteliğinde bir yıl geçirdik. 2 maç kaldı. İnanarak, işimizi iyi yaparak ve üst düzey futbol oynayarak sezonu tamamlayacağız\" dedi.

ADİS JAHOVIC BU KEZ RAKİP

GÖZTEPE\'nin Atiker Konyaspor maçında gözler takımın eski yıldızı Adis Jahovic\'te olacak. Göz-Göz\'de 1.5 sezon futbol oynayıp ara transferde yeşil-beyazlılara satılan Makedon golcü, ilk kez eski takımına rakip olarak sahaya çıkacak. Hem 1. Lig\'de hem de Süper Lig\'de sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Jahovic, kendisi için oldukça duygusal bir maç olacağının açıklamasını yaptı.

Jahovic, maç öncesi verdiği röportajda, \"Göztepe taraftarına saygım sonsuz, gol atarsam sevinmem\" dedi.

Göztepe\'de toplam 35 gol atıp hem 1. Lig\'deki Play-Off şampiyonluğu hem Süper Lig\'de ilk yarıda toplanan 30 puana büyük katkı yapan forvet, Konyaspor\'da da 14 resmi maçta 5 kez fileleri sarstı. Jahovic, Göz-Göz\'den ayrıldıktan sonra teknik direktör Tamer Tuna\'yla, \"Telefonla ararız\" polemiği yaşamıştı.