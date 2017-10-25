Göztepe, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - GÖZTEPE, Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Cuma günü İstanbul\'da Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

İzmir\'de Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar Kasımpaşa, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray\'a konuk olacak. Şu ana kadar Süper Lig\'de gösterdiği performansla lider Galatasaray\'dan sonra deplasmanların en başarılı ikinci takımı olan sarı-kırmızılılar, Kayserispor\'a 1-0 mağlup olduktan sonra Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor\'u mağlup etti. Kayserispor hariç tüm dış saha karşılaşmalarının ilk yarılarını önde tamamlayan Göz-Göz, avantajını 90 dakika sonuna kadar koruyabildi.

Konuk olduğu maçlarda yalnızca 3 puan kaybeden Göztepe, Bornova Stadı\'nda ise 7 puan yitirdi. Evinde Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor\'la berabere kalan Göztepe, Medipol Başakşehir\'e 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Öte yandan tarihinde Kasımpaşa ile 11. kez karşı karşıya gelecek Göz-Göz rakibini sadece 1 kez yenebildi. Kasımpaşa karşısında ilk ve son galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1\'lik skorla elde eden İzmir ekibi, son 9 karşılaşmanın 5\'ini berabere tamamladı, 4\'ünü kaybetti. İki takım en son 2011-12 sezonunda 1. Lig\'de randevulaştı. Göz-Göz, rakibine İzmir ve İstanbul\'da 2-1\'lik sonuçlarla mağlup oldu. Maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de sakatlıkları süren stoper Peybernes henüz idmanlara çıkamazken, kaleci Beto\'nun ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi. Peybernes\'in forma giymeyeceği, Beto\'nun ise oynayabileceği öğrenildi.