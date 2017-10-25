T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - GÖZTEPE, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Cuma günü İstanbul'da Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak

25 Ekim 2017 17:38

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - GÖZTEPE, Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Cuma günü İstanbul\'da Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.
İzmir\'de Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar Kasımpaşa, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray\'a konuk olacak. Şu ana kadar Süper Lig\'de gösterdiği performansla lider Galatasaray\'dan sonra deplasmanların en başarılı ikinci takımı olan sarı-kırmızılılar, Kayserispor\'a 1-0 mağlup olduktan sonra Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor\'u mağlup etti. Kayserispor hariç tüm dış saha karşılaşmalarının ilk yarılarını önde tamamlayan Göz-Göz, avantajını 90 dakika sonuna kadar koruyabildi. 
Konuk olduğu maçlarda yalnızca 3 puan kaybeden Göztepe, Bornova Stadı\'nda ise 7 puan yitirdi. Evinde Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor\'la berabere kalan Göztepe, Medipol Başakşehir\'e 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Öte yandan tarihinde Kasımpaşa ile 11. kez karşı karşıya gelecek Göz-Göz rakibini sadece 1 kez yenebildi. Kasımpaşa karşısında ilk ve son galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1\'lik skorla elde eden İzmir ekibi, son 9 karşılaşmanın 5\'ini berabere tamamladı, 4\'ünü kaybetti. İki takım en son 2011-12 sezonunda 1. Lig\'de randevulaştı. Göz-Göz, rakibine İzmir ve İstanbul\'da 2-1\'lik sonuçlarla mağlup oldu. Maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de sakatlıkları süren stoper Peybernes henüz idmanlara çıkamazken, kaleci Beto\'nun ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi. Peybernes\'in forma giymeyeceği, Beto\'nun ise oynayabileceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞGÖZTEPE Süper LigCumaKasımpaşaBeşiktaş Teleset Mobilya AkhisarsporAtiker KonyasporKasımpaşa Bursaspor Kardemir Karabükspor Evkur Yeni MalatyasporGalatasaraySüper LigKayserisporOsmanlıspor Demir Grup Sivasspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24