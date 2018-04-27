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Spor

Göztepe-Kardemir Karabükspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu haftanın açılış karşılaşmasında küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u konuk eden Göztepe'de sakatlığı yüzünden son 2 maçta oynayamayan golcü Demba Ba müsabakaya yedek kulübesi

27 Nisan 2018 22:36

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 30\'uncu haftanın açılış karşılaşmasında küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor\'u konuk eden Göztepe\'de sakatlığı yüzünden son 2 maçta oynayamayan golcü Demba Ba müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Tamer Tuna, sakatlığı geçen Senegalli yıldızın yerine son 2 maçta gol atma başarısı gösteren Cezayirli forvet Nabil Ghilas\'ı on birde sahaya sürdü. Sarı-Kırmızılı ekipte, dizinden sakatlığı bulunan sol bek Traore ise bu karşılaşmada yine forma giyemedi. Tuna, geçen hafta deplasmanda Akhisarspor ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın 11\'inde değişikliğe gitmedi.
Sarı-kırmızılılarda kart cezasını tamamlayan kanat oyuncusu Tayfur da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Süper Lig\'de küme düşen Karabükspor ise 16 kişilik kadrosuyla İzmir\'e geldi. Geçen sezon 1\'inci Lig\'de Göztepe formasıyla şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Murat Akın ve daha önce bir dönem Sarı-Kırmızılı formayı giyen forvet Ergin Keleş eski takımına rakip oldu. Şuanda Göztepe forması giyen Tanju ve Poko da geçtiğimiz sezonlarda Karabükspor\'da görev yapmıştı.  Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin taraftar Bornova Stadı\'nda yerini aldı.

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