Göztepe, Kardemir Karabükspor deplasmanındaki şanssızlığını kırmak istiyor

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de geçen hafta evinde Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, Cumartesi günü oynayacağı Kardemir Karabükspor maçına iddialı hazırlanırken, sarı-kırmızılılar rakibini deplasmanda hiç yenemedi.

Bugüne kadar Karabükspor ile dış sahada 6 resmi maça çıkan Göztepe, tüm müsabakalardan mağlup ayrıldı. İlk olarak 1971-1972 sezonunda Karabükspor\'a Türkiye Kupası\'nda konuk olan Göztepe, sahayı 2-0\'lık yenilgiyle terk etti. 1975-1976\'da yine kupada Karabükspor deplasmanına çıkan İzmir temsilcisi mücadeleyi bir kez daha 2-0 kaybetti. Taraflar bu defa 1980-81 sezonunda kupada yine eşleşti ve Karabükspor evindeki maçı 3-1 galip tamamladı.

Göztepe, 1992-1993 sezonunda lig maçında Karabükspor\'la kozlarını paylaştı. O zamanki adıyla Karabük Yenişehir Stadı\'ndaki karşılaşmayı Göztepe 4-1 kaybetti, 1995-1996\'daki mücadele de 3-0 Karabükspor\'un lehine sonuçlandı. İki takımın son rendevusu ise 2015-2016 sezonunda gerçekleşti. 1\'inci Lig\'de mücadele eden Göztepe ve Karabükspor\'un karşılaşmalarını, kırmızı-lacivertliler evinde 3-2, İzmir\'de de 2-1 kazandı. İzmir\'deki galibiyet sonrası Karabükspor, Süper Lig\'e yükseldi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Tuna, \"Biz daima kazanma odaklı bir takımız. Karabükspor\'u yenip daha da yukarılara çıkmak istiyoruz\" dedi. Göztepe\'de stoperler Peybernes ve Hakan sakat.