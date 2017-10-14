Göztepe Jahovic'in golleriyle zirve yarışında!

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, Antalyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrılarak puan tablosunda 2. sıraya yerleşti. İzmir ekibinin galibiyet gollerini Adis Jahovic (2) ve Ömer Şişmanoğlu attı. Ev sahibi Antalyaspor'un tek golünü Samuel Eto'o'nun asistinde Maicon kaydetti.

Süper Lig'e 13 yıl aradan sonra oldukça iyi bir başlangıç yapan Göztepe, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte Beşiktaş'ın puan; Başakşehir'in averaj farkıyla önünde 2'nci sıraya yerleşti.

Jahovic durdurulamıyor!

Göztepe'ye geçen sezon Rusya'nın KS Samara ekibinden transfer olan 30 yaşındaki Adis Jahovic, bu sezon çıktığı 8 maçta 9 gol ve 2 asiste imza atarak takımının skora en çok katkı sağlayan ismi oldu.