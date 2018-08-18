Göztepe, İstanbul fobisini yenmek istiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de yarın saat 21.45\'te başlayacak maçta Türk Telekom Stadı\'nda Galatasaray\'ın karşısına çıkacak Göztepe, geçen sezon İstanbul temsilcilerine karşı oldukça kötü sonuçlar elde etti.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir müsabakalarından sadece 1 beraberlik alan Göztepe, 9 karşılaşmayı kaybetti. Göztepe sadece Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kaldı, Kadıköy\'de ise rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Sarı-kırmızılılar renktaşı Galatasaray\'a da iki maçta boyun eğdi. Yarın sahaya çıkacağı Türk Telekom Stadı\'nda Galatasaray\'a sezonun ilk yarısında 3-1 kaybeden İzmir ekibi evinde de 1-0 yenildi. Son hafta oynanan maçta Galatasaray Bornova Stadı\'nda Göztepe engelini aşarak şampiyonluğunu ilan etti.

Göztepe, Beşiktaş karşısında da istediği skorları alamadı. Bornova\'da Kartal\'a 3-1 mağlup olan Göztepe, Vodafone Park\'tan 5-1\'lik skorla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar Medipol Başakşehir\'e taraftarı önünde 2-1, Fatih Terim Stadı\'nda 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa da Göztetepe İstanbul\'da 3-1, İzmir\'de 2-0\'la geçti. Galatasaray deplasmanına mutlak puan için çıkacak Göztepe, geçen sezon son 9 dış saha randevusunda galibiyet göremedi. Göztepe\'de sakatlıkları süren stoper Kadu ve orta saha Atakan\'ın yanı kart cezalıları Poko ve Castro ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan 1 maç ceza alan kaleci Beto forma giyemeyecek. Göztepe\'nin Deportivo La Coruna\'dan renklerine dahil ettiği Kosta Rikalı orta saha Celso Borges ise teknik direktör Bayram Bektaş\'ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.



