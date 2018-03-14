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Spor

Göztepe ince düşünüyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u evinde 2-1'lik skorla geçen Göztepe, sezonun bitimine 9 hafta kala UEFA Avrupa Ligi için ince hasaplara başladı

14 Mart 2018 13:51

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de son olarak Antalyaspor\'u evinde 2-1\'lik skorla geçen Göztepe, sezonun bitimine 9 hafta kala UEFA Avrupa Ligi için ince hasaplara başladı. Sarı-kırmızılılar ilk 5 yolunda Kayserispor, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor\'la kıyasıya çekişirken, teknik direktör Tamer Tuna ikili, hatta üçlü averajın Avrupa yolunda belirleyici olabileceğini söyledi. Göztepe, şu an 5. sırada bulunan Kayserispor\'un ikili averajda gerisinde kaldı. Rakibine deplasmanda 1-0 yenilen Göz-Göz, rövanştan ise 1-1 berabere ayrıldı. Göztepe, Trabzonspor ve Sivasspor\'un ise ikili averajda önüne geçti. Trabzonspor\'u İzmir\'de 3-2 yenen sarı-kırmızılılar dış sahada rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Göz-Göz, Sivasspor\'u her iki maçta da mağlup ederek avantajı cebine koydu.
İzmir temsilcisi, Avrupa için yarıştığı diğer rakipleri Yeni Malatyaspor ve Akhisarspor\'u ilk karşılaşmalarda mağlup etti. Yeni Malatyaspor\'u dış sahada 3-2\'lik skorla geçen Göztepe, Akigo\'yu da taraftarının huzurunda 2-0 yenmesini bildi. Göztepe 30. haftada Akhisarspor\'a konuk olurken, 32. hafta Yeni Malyatyaspor\'u misafir edecek. Ligde alınan her puanın ve atılan golün çok önemli olduğunu belirten Tamer Tuna, \"Camia olarak UEFA Avrupa Ligi\'nde yer almayı çok istiyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek adına çok kritik maçlar oynayacağız. İyi bir takımız, kaliteli kadromuz var. Taraftarımızın beklentilerine karşılık vereceğimize inanıyorum\" diye konuştu.
Bu hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında terleyecek Göztepe\'de orta saha oyuncuları Poko ve Selçuk kart cezalısı.

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