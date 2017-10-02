Göztepe ilklerle yenildi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig\'de üst üste 4 galibiyet aldığı müthiş serinin ardından Medipol Başakşehir\'e iç sahada 2-1 mağlup olan Göztepe, ilkleri yaşadı.

Bu sezon evindeki dördüncü maçta ilk kez mağlup olan Göztepe, ilk kez de gol attığı bir karşılaşmada puan alamadı. Sarı-kırmızılı ekip, istatistiklerde rakibine büyük üstünlük sağlamasına rağmen mağlup olmanın da şaşkınlığını yaşadı. Göztepe, topun 60 dakika oyunda kaldığı karşılaşmada yüzde 64\'lük topa sahip olma oranı yakaladı. Topa sahip olma sürecinde rakibine neredeyse 2 kat fark atan İzmir temsilcisi, yüzde 84 başarı oranıyla toplam 536 isabetli pas yaptı. Göz-Göz\'ün 31 ortasına Başakşehir 14 ortayla, 18 şutuna ise 10 şutla karşılık verebildi.

Güçlü rakip karşısında istatistiklerdeki üstünlüğünü skora yansıtamayan Göztepe, yenilgiye rağmen ligde ilk 7 haftayı 13 puanla dördüncü sırada geçmeyi başardı. Bornova Stadı\'nı tıklım tıklım dolduran taraftarlar da mağlubiyet sonrası futbolcuları alkışlarla uğurlayıp moral aşıladı. Teknik direktör Tamer Tuna, üstün oynadıkları dönemde üst üste yedikleri 2 golle demoralize olduklarını belirterek, \"İkinci yarıda son 30 dakika tekrar etkili olduk ama golü geç bulabildik. Sahada pozitif şeyler sergileyen bir takımız. Böyle oynamaya devam ettikçe önümüzdeki süreçte daha iyi bir Göztepe izleyeceğimizden de şüphem yok\" dedi.

Göztepe, antrenmanlara çarşamba günü yeniden başlayacak.

JAHOVIC KALDIĞI YERDEN

Göztepe\'de geçen sezon TFF 1. Lig\'de attığı 21 golle Play-Off şampiyonluğuna en büyük katkıyı sağlayan isimlerin başında gelen Adis Jahovic, Süper Lig\'de de hız kesmedi. Göz-Göz\'ün yıldız transferleri sonrası, \"Bu sezon yedek kalır\" yorumları yapılan Makedon yıldız, hem formayı kaptırmadı hem de attığı gollerle kalitesini Süper Lig\'de de kanıtladı. Göztepe\'nin ligde oynadığı 7 maça da ilk 11\'de başlayan Jahovic, rakip fileleri 7 kez sarstı. Geçen sezon TFF 1. Lig\'de gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Makedon futbolcu, bu sezon Süper Lig\'de Galatasaraylı Gomis, Trabzonsporlu Burak Yılmaz ve Alanyasporlu Vagner Love\'la birlikte krallık yarışının zirvesinde yer alıyor.