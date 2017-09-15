T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe ilk maçında MYK Hentbol'u ağırlayacak

İZMİR, (DHA) HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde yaptığı transferlerle hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe, sezonun ilk maçında yarın MYK Hentbol'u konuk edecek

15 Eylül 2017 15:27

İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde yaptığı transferlerle hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe, sezonun ilk maçında yarın MYK Hentbol\'u konuk edecek.

Serdar Yereli Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 17.00\'de başlayacak. Hentbol Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, Gürsel Aksel Tesisleri\'nnin yerine inşa edilecek yeni stat için Bülent Özkul Spor Salonu\'nun ekim ayında yıkılacağını belirterek, \"Taraftarımızı Serdar Yereli Spor Salonu\'na bekliyoruz. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Bu sezon Türkiye Kupası ve Eurochallege Cup\'ta da mücadele edeceğiz. Hedegimiz 3 kulvarda başarıyı yakalamak\" dedi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA HENTBOL Erkekler Süper LigiGöztepeMYK HentbolSerdar Yereli Spor SalonuHentbolSorumlusu Deniz Durmaz Gürsel Aksel TesisleriBülentSpor SalonuLigeBuTürkiye KupasıEurochallege CupHedegimiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24