Göztepe ilk maçında MYK Hentbol'u ağırlayacak

İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde yaptığı transferlerle hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe, sezonun ilk maçında yarın MYK Hentbol\'u konuk edecek.

Serdar Yereli Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 17.00\'de başlayacak. Hentbol Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, Gürsel Aksel Tesisleri\'nnin yerine inşa edilecek yeni stat için Bülent Özkul Spor Salonu\'nun ekim ayında yıkılacağını belirterek, \"Taraftarımızı Serdar Yereli Spor Salonu\'na bekliyoruz. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Bu sezon Türkiye Kupası ve Eurochallege Cup\'ta da mücadele edeceğiz. Hedegimiz 3 kulvarda başarıyı yakalamak\" dedi.

