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Spor

Göztepe ile İstanbulspor özel maçta karşılaştı

Göztepe: 2 - İstanbulspor: 3 ALİ DANAŞ - NAMIK KEMAL KILINÇ / BELEK,(DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 2'nci devre hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe ile TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor hazırlık maçında karşı

06 Ocak 2018 22:14

Göztepe: 2 - İstanbulspor: 3

ALİ DANAŞ - NAMIK KEMAL KILINÇ / BELEK,(DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi\'nde 2\'nci devre hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe ile TFF 1\'inci Lig ekibi İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Özel maçı Göztepe Başkanı Mehmet Sepil\'in yanısıra 50 kadar Göztepe taraftarı da seyretti.
Mücadelenin ilk yarısında 10\'uncu dakikada Nemanja ve 42\'nci dakikada Yalçın Kılıç ile 2 kez öne geçen İstanbulspor\'a, Göztepe 37\'nci dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 45\'inci dakikada Ghilas ile cevap verince ilk yarı 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 2\'nci yarısı karşılıklı ataklarla geçerken her iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Maçın berabere biteceği düşünülürken 89\'uncu dakikada Zafer Şensoy İstanbulspor\'u bir kez daha öne geçirdi ve mücadele 3-2 İstanbulspor\'un galibiyeti ile sonuçlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Maçtan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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