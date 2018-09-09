Göztepe hücumda hazır kıta

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de milli aranın ardından 15 Eylül Cumartesi günü Kayserispor\'la Bornova Stadı\'nda karşı karşıya gelecek Göztepe\'de hücum oyuncularının hazır olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sarı-kırmızılılarda transferin son gününde İngiltere\'nin Norwich City takımında kadroya dahil edilen Cameron Jarome\'un uyum sorununu atlattığı ve idmanlarda sergilediği performansla teknik direktör Bayram Bektaş\'ın gözüne girdiği bildirildi. Osmanlıspor\'dan 1 yıllığına İzmir ekibine gelen Sokol Cikalleshi\'nin de ayak bileğindeki sorunun ortadan kalktığı vurgulanırken, takımla çalışmalara başlayan Arnavut futbolcunun da oldukça hırslı olduğu ifade edildi.

Hücuma orta sahadan önemli katkı koyan Andre Castro 2 maçlık cezasını tamamlayıp Alanyaspor karşılaşmasında formasına kavuştu. Kayserispor sınavında Bektaş\'ın önemli kozlarından biri olacak Portekizlinin on birde sahaya çıkacağı öğrenildi. Bu sezon kanatlarda etkili gözüken Halil Akbunar ve Yasin Öztekin\'in yanı sıra forvet arkasında görev yapan Deniz Kadah\'ın da her geçen hafta yukarı seviyelere çıktığı dile getirildi. İlk 4 hafta gol yollarında etkili olamayan sarı-kırmızılıların, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiği kaydedildi. Yavaş yavaş ideal kadrosunu oluşturan Bayram Bektaş\'ın Kayserispor karşısında geri dörtlüyü bozmaması, orta saha ve forvette ise revizyona gitmesi bekleniyor.