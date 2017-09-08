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Spor

Göztepe hentbolda Serdar Yereli Spor Salonu'na taşınıyor

İZMİR, (DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda lig ve kupa maçlarını Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynayacak

08 Eylül 2017 16:24

İZMİR, (DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda lig ve kupa maçlarını Serdar Yereli Spor Salonu\'nda oynayacak.
Gürsel Aksel Tesisleri\'ne inşa edilecek yeni stat için Bülent Özkul Spor Salonu\'nun yıkılacak olması nedeniyle tesis sıkıntısı yaşayan sarı kırmızılıların Buca Akıncılar\'daki 500 taraftar kapasiteli Serdar Yereli Spor Salonu\'nu tercih ettiği belirtildi.
Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, Serdar Yereli\'nin kullanışlı bir salon olduğunu belirterek, \"Eurochallenge Cup müsabakalarımızı ise 2 bin 500 seyirci kapasiteli  Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde oynayacağız\" dedi.
Öte yandan Göztepe\'nin THF Erkekler Süper Ligi, Türkiye Kupası ve EHF Challenge Cup maçlarında geçerli olacak 420 adet iç saha kombine biletleri de GözGöz Güzelyalı mağazasında satışa sunuldu. 150 TL\'den satışa çıkan kombinelerden alan Göztepeliler\'e hentbol taraftar forması da hediye edilecek.

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