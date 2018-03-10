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Spor

Göztepe hentbolda gaza bastı

İZMİR,(DHA) Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Adıyaman Belediyespor'u 29-26 yenerek çıkışa geçen Göztepe, evinde Antalyaspor'u da aynı skorla mağlup edip vites yükseltti

10 Mart 2018 17:17

İZMİR,(DHA)

Hentbol Erkekler Süper Ligi\'nde geçen hafta deplasmanda Adıyaman Belediyespor\'u 29-26 yenerek çıkışa geçen Göztepe, evinde Antalyaspor\'u da aynı skorla mağlup edip vites yükseltti. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, 3 haftalık mağlubiyet serisinin ardından alınan 2 galibiyetin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, \"İlk 3 hedefimiz için kritik karşılaşmaları kayıpsız geçtik. Üstelik önemli eksiklerimiz vardı. Salı günü Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beykoz Belediyespor ile karşılaşacağız. İki kulvarda da en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz\" dedi. 

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Erkekler Süper LigiAdıyaman BelediyesporGöztepeAntalyasporSorumlusu Deniz DurmazSalıTürkiye KupasıBeykoz Belediyespor

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