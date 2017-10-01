Göztepe hentbol takımı dolu dizgin

İZMİR,(DHA) - HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde evinde Serik Belediyespor\'u 31-27 yenerek 3\'te 3 yapan ve liderlik koltuğuna oturan Göztepe, büyük mutluluk yaşıyor.

Antrenör Adnan Öztürk, sezona çok iyi başladıklarını belirterek, \"Çizgimizi bozmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Bu sezon ligin yanı sıra kupa ve Eurochallenge Cup\'ta mücadele edeceğiz. Göztepe camiasına yakışır şekilde oyunumuzu oynayacağız\" diye konuştu. Uçan Adamlar gelecek hafta Maliye Piyango\'ya konuk olacak.

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