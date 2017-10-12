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Spor

Göztepe, Gürsel Aksel'i unutmadı

İZMİR, (DHA) - Göztepe'nin efsane futbolcularından Gürsel Aksel, vefatının 39'uncu yılında mezarı başında anıldı

12 Ekim 2017 19:26

İZMİR, (DHA) - Göztepe\'nin efsane futbolcularından Gürsel Aksel, vefatının 39\'uncu yılında mezarı başında anıldı. Koca Kaptan lakaplı Aksel için Balçova\'daki kabri başında düzenlenen anma törenine efsane takım oyuncuları, teknik direktör Tamer Tuna, antrenör Tahsin Tam, takım menajeri İlhan Şahin, müze müdürü Adil Artuner, gençlik geliştirme teknik sorumlusu Yüksel Can, altyapı oyuncuları ile antrenörler katıldı. Anma töreninde konuşan teknik direktör Tuna, Göztepe\'nin çok değerli bir tarihi olduğunu ve bunu zamanla daha da iyi anladığını belirtirken kulüp tarihinde yer alan önemli isimlerin yeni nesillere de aktarılmasının önemine dikkat çekti. Kariyerinde 17 yıl boyunca giydiği Göztepe formasıyla Fuar Şehirleri Kupası\'nda (UEFA Avrupa Ligi) yarı final oynayan takımın kaptanlığını yapan Aksel, kulüpte 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kaldırdı. Gürsel Aksel, 1978\'de Rize\'deki bir benzinlikte meydana gelen patlamada hayatını kaybetmişti.

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