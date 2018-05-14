Göztepe, Galatasaray'ı Ba ile avlayacak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de son hafta şampiyonluğu ilan etmek isteyen Galatasaray ile Bornova Stadı\'nda kozlarını paylaşacak Göztepe\'de geri sayım başlarken, gözler takımın yıldızı Demba Ba\'ya çevrildi.

Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana sergilediği performansla kalitesini yeniden kanıtlayan Senegalli yıldızın Galatasaray maçına iddialı hazırlandığı bildirildi. Kardemir Karabükspor ile 2 hafta önce oynanan müsabakada Göztepeli taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan 33 yaşındaki golcünün, sergileyeceği performansla futbolseverlerin gönlünü almak istediği vurgulandı. Son Konyaspor karşılaşmasında attığı gol ve oynadığı futbolla kalitesini gösteren Ba, daha önce Galatasaray\'a 4 kez rakip oldu.

Demba Ba ilk olarak 2013-14 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea\'de forma giyerken Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçlarında Galatasaray\'ın karşısına çıktı. Ardından ertesi sezon Beşiktaş\'a transfer olan Ba, sarı-kırmızılılara karşı 2 maçta da boy gösterdi ancak gol atamadı. Galatasaray müsabakasında takımının en önemli kozu olacak Demba Ba\'nın lig bitiminde ise başkan Mehmet Sepil\'le masaya oturacağı bildirildi. Sepil\'in sözleşme uzatmayı çok istediği yıldız golcünün Galatasaray maçında taraftarın tavrına göre kesin kararını vereceği öğrenildi.

Göztepe\'de kart cezalıları Poko ve Halil\'in yanı sıra sakatlığı süren Sabri, şampiyonu belli edecek maçta eski takımı Galatasaray\'a karşı forma giyemeyecek.

