Göztepe, Fenerbahçe mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig\'de ikinci yarının ilk haftasında Fenerbahçe\'ye deplasmanda 90+3\'te Kosanovic\'in kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup olan Göztepe\'de büyük üzüntü yaşanıyor.

Fenerbahçe\'ye karşı Kadıköy\'de başa baş bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılarda maç sonu futbolcular ve teknik ekip adeta yıkılırken, Fenerbahçeli Skrtel ve Göztepeli Jahovic arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Teknik direktör Tamer Tuna son dakikada gelen golün kendisini çok mutsuz ettiğini söyledi.

Karşılaşmada coşku ve heyecanın üst seviyede olduğunu belirten Tuna, \"Son anlarda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Rakibi kutluyorum. Maça pozisyon vererek başladık, erken de bir gol yedik. Ancak daha sonra dengeyi kurmayı başardık. Fenerbahçe, çift forvete dönünce yine pozisyonlar vermeye başladık. Neticede kendi kalemize attığımız golle puan alamadık. Her geçen hafta fiziksel özelliklerimizi geliştireceğiz. Camiamıza daha iyi bir Göztepe izlettireceğiz\" diye konuştu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi deplasmanlarda farklı atmosfer yaşandığını ifade eden Tuna sözlerini şuyle sürdürdü: \"Bizim oyun anlayışımız her zaman kazanma odaklıdır. Böyle deplasmanlarda kazanılan 1 puana sevinebilirdik. Biz yatan ve vakit geçiren bir takım değiliz ve hiç de öyle olmadık. Biz iyi niyetimizi hiçbir zaman bozmayacağız. Nerde olursa olsun futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz.\"

POKO, HEYECAN YARATTI

Göztepe\'nin ara dönemde Kardemir Karabükspor\'dan kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Andre Poko, Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla geçer not aldı. Oyuna 58\'inci dakika girip 59\'uncu dakikada fileleri sarsan Gabonlu oyuncunun çok daha verimli olacağını belirten teknik direktör Tamer Tuna, \"Poko iyi bir oyuncu ve üstün özellikleri var. Fiziksel açıdan kanat ya da forvet oyuncularının hızını taşıyabiliyor. Poko bizimle ve Karabükspor\'la devre arası kampı geçirmedi. O nedenle onu on birde oynatmadım. Poko, hazır olduğunda bize çok fazla katkı koyacak\" dedi.

Göztepe\'de Fenerbahçe müsabakasında sarı kart gören stoper Kadu, iç sahada oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.