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Spor

Göztepe, Fatih Terim'den Sinan Gümüş'ü istedi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe, ara transferde henüz bir hamle yapamazken, kurmayların teknik direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü istediği öğrenildi

08 Ocak 2018 17:06

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya\'da sürdüren Göztepe, ara transferde henüz bir hamle yapamazken, kurmayların teknik direktör Tamer Tuna\'nın raporu doğrultusunda Galatasaraylı Sinan Gümüş\'ü istediği öğrenildi.
Başkan Mehmet Sepil\'in yakın ilişkiler içerisinde olduğu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim\'le Sinan\'ın transferi konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Sezonun ilk yarısında Galatasaray\'da Igor Tudor döneminde forma şansı bulamayan gurbetçi futbolcu için Terim\'in İzmir ekibine olumlu yanıt vermediği belirtildi.
Kanatlar ve forvette görev yapan 23 yaşındaki oyuncuyu Antalya kampında görmek isteyen Fatih Terim\'in Sinan\'ı ikinci yarıda değerlendireceği vurgulandı. Sinan\'a, Göztepe\'nin yanı sıra birçok Süper Lig kulübünün de talip olduğu kaydedildi.
Yurt içi ve dışında araştırmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar 1 yerli, 2 de yabancı transfer yapmak istiyor. Segbefia ve Schwechlen\'le yolları ayırıp kontenjanı açmayı planlayan Göztepe, alt liglerde mücadele eden takımların gençlerini de araştırıyor.
Öte yandan Göztepe\'nin genç stoperi Emrecan, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor\'a kiralandı. Antalya kampından ayrılan Emrecan\'ı takım arkadaşları uğurladı.

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