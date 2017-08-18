Göztepe-Eskişehirspor maçına soruşturma: 72 kişiye 'örgüt üyesi olmak'tan yakalama kararı

TFF 1. Lig play-off finalinde oynanan Göztepe-Eskişehirspor maçında çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. 72 kişi hakkında örgüt üyesi olmaktan yakalama kararı verildi.

Süper Lig’e çıkan son takımı belirleyen maç olan TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe ile Eskişehirspor karşı karşıya gelmişti. Maçta sahaya birçok yanıcı madde atılmış, oyun birden fazla kez durmuştu.

NTV’de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında “örgüt üyesi olmak”tan 72 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, olayda ihmali olduğu belirtilen 227 güvenlik görevlisi için idari soruşturma açıldı.