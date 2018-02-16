Göztepe, eksiklerini dert etmiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği\'ni yenerek 5 maç aradan sonra hanesine 3 puanı yazdırmayı hedefleyen Göztepe\'de önemli eksikler teknik direktör Tamer Tuna\'nın gözünü korkutmuyor.

Kart cezalıları kaleci Beto ve orta saha Castro\'nun yanı sıra sağ dizinden sakatlanan stoper Kadu\'dan yararlanamayacak olan Tuna, \"Elbet sürekli forma giyen oyuncularımızın Ankara\'da görev yapamayacak olması handikap gibi görünebilir. Ancak biz bir takımız. Mevcut futbolcularımızın kalitelerinden şüphem yok\" diye konuştu.

Tuna, Beto\'nun yerine kalede Günay\'ı, Castro\'nun yokluğunda da orta alanda Poko\'yu, Kadu\'nun yerine ise stoperde Reis\'i oynatması bekleniyor. Gençlerbirliği\'nin de son haftalarda iyi bir çıkış yakaladığına değinen genç teknik adam, \"Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekiplerle oynayacağımız maçlar kolay geçmeyecek. Osmanlıspor karşılaşmasında da bunu gördük. Her ekip, bize karşı özel önlemler alıyor, çünkü biz hedef takımız. Ancak ne olursa olsun futbolun güzelliklerini sahaya yansıtarak tamamen galibiyet için mücadelemizi vereceğiz\" yorumunu yaptı.

