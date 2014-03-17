Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistanlar grevde

Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri geçtiğimiz günlerde hastane yönetimine taleplerini iletmişler, taleplerin gerçekleştirilmesi için hastane yönetimine 12 Mart’a kadar süre vermişler, aksi takdirde 14 Mart’ta greve gideceklerini beyan etmişlerdi. Yönetimin asistanların taleplerine karşılık vermemesi üzerine hekimler, 14 Mart Cuma günü başlattıkları greve devam etme kararı aldılar.

Asistan hekimleri greve götüren talepler;

• Asistan alımının azalmasıyla birlikte artan iş yükünün azaltılması,

• Diğer sağlık çalışanlarının eksikliklerinin Asistan Hekimler üzerinden giderilmeye çalışılmasına son verilmesi,

• Azalan performans ödemeleri ve 130 saati aşan nöbet ücretlerinin ödenmemesi sorunlarının çözülmesi,

• Acil Tıp Branşında olan eleman eksikliğinin zorunlu acil servis rotasyonu olmayan branş hekimleri ile kapatılmaya çalışılmasına son verilmesi,

• Yoğun bakımda çalışanların ve acil serviste çalışanların artan nöbet ücretlerinin ek göstergeye yansıtılmaması sorununun çözülmesi,

• Kliniklerin rotasyon programlarının net bir şekilde belirlenmemesi sorununun çözülmesi,

• Artan sözlü ve fiziksel şiddet karşı önlem alınması.

Geçen ay İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimler grev yapmış,hekimlerin grevi kazanımla sonuçlanmış ve grevlerine tüm yurttan destek gelmişti.

Halkın Doktorları'ndan destek mesajı

Halkın Doktorları da bir mesaj yayınlayarak Göztepe EAH'de greve çıkan asistan hekimlere destek verdi. Mesaj şu şekilde:

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Hekimleri’ni selamlıyoruz!

Mesleğimizi insanca şartlarda yerine getirebilmemiz, iş güvencemiz, şiddetten uzak çalışma isteğimiz gibi en temel taleplerimizden de geçtik; mesleğimizi yerine getirdiğimiz için cezalandırılmamak, kolluk şiddetinin hedefi olmamak, çocuklarımızın ölümlerine engel olmaya çalışmak oldu en büyük mesaimiz.

Hekimliğin; aslında iyiliğe, güzelliğe, yaşama, barışa, huzura dair olan ne varsa her şeyin artık akıl sağlığından şüphe edilenlerce ayaklar altına alınmaya çalışıldığı şu günlerde, süresiz g(ö)rev kararı alan Göztepe EAH asistan hekimlerini selamlıyoruz. Karanlığa, faşizme, örgütlü kötülüğe karşı beyaz önlükleriyle savaş veren Göztepe EAH asistan hekimleri, halkın doktorları, dostlar, yanınızdayız!

Halkın Doktorları

Halka yalan söylemek suçtur!