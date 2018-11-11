Göztepe deplasmanda kaybetmeye devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe, deplasmandaki kötü sonuçlarını sürdürdü. İzmir ekibi 12. haftada 18 puanda kalırken, bu sezon 6 deplasman maçından birini kazanabildi, 5'inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Dış sahada Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Akhisarspor'a 1-0, Kasımpaşa'ya 3-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilen Göztepe, deplasmandaki tek galibiyetini Trabzonspor'a karşı 2-1'lik sonuçla elde etti.

Yasin Öztekin'den gollere devam

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımının tek golünü atan Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı formayla ligde 7. golüne ulaştı.

Göztepe'de dün 82. dakikada Celso Borges'in yerine oyuna dahil olan Samed Ali Kaya ise kariyerinde ilk Süper Lig maçına çıktı.

İzmir temsilcisinde ayrıca, Titi, Wallace Reis ve Lamine Gassama'nın ardından Alpaslan Öztürk ve Celso Borges de dünkü maçta sarı kart görerek, ceza sınırına geldi.

Lige verilecek aradan sonra 26 Kasım Pazartesi günü lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına 14 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla başlayacak.