Göztepe deplasmanda bir başka

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de pazartesi günü Gençlerbirliği\'ne konuk olacak Göztepe, deplasman karnesine güveniyor.

Bu sezon deplasmana çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 18 puan toplayan Göztepe, ligin dış sahada en iyi performans sergileyen 4 takımından biri oldu. Evinde ise sadece 16 puanı hanesine yazdıran Göztepe, deplasmanda 15 gol atıp 14 golü kalesinde gördü. İzmir ekibi dışarıda oynadığı maçlarda Osmanlıspor\'u 2-0, Demir Grup Sivasspor\'la Evkur Yeni Malatyaspor\'u 3-2, Antalyaspor\'u 3-1 ve Kardemir Karabükspor\'u da 1-0 mağlup etti. Deplasmanda Bursaspor ve Trabzonspor\'la ise golsüz berabere kalan Göztepe, Kayserispor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe\'ye mağlup oldu.

Ligde 5 maçtır 3 puan yüzü görmeyen ve üst sıralardan uzaklaşan İzmir ekibinde teknik direktör Tamer Tuna Ankara deplasmanında zorunlu değişikliklere gidecek. Kalede cezalı Beto\'nun yerine Günay\'a şans verecek Tuna, orta sahada ise yine kart cezalısı Castro\'nun yerine Poko\'yu ilk 11\'e monte edecek. Osmanlıspor müsabakasında sağ dizinden sakatlanan Kadu\'yu riske edip etmemeyi düşünen Tuna\'nın Wallace Reis\'e hazır ol emri verdiği bildirildi.

Zor bir maça çıkacaklarını belirten genç teknik adam, \"Gençlerbirliği\'ni yenerek çıkışa geçmek istiyoruz. İyi bir futbol sergileyeceğiz\" dedi.

Göztepe\'de sakatlıkları süren Hakan ve Ömer de başkente götürülmeyecek.

