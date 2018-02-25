Göztepe- Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Samet Aybaba: \"Artık sonucu takımlar değil kaliteli oyuncular belirliyor\"

Tamer Tuna: \"Ligde iyi bir pozisyonda yer almak istiyoruz\"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Göztepe karısında alınan 1-0 mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. Oyuna iyi başlayamadıklarını ifade eden Aybaba, \"Biz futbolda iyi işler yapan, dikine oynayan bir takımız. Ancak ilk devrede bunları gerçekleştiremedik. İkinci devrede ise yaptığımız değişikliklerle daha iyi oynamaya başladık. Artık sonucu takımlar değil kaliteli oyuncular belirliyor. Geçen hafta bize maçı Robinho kazandırmıştı, bu hafta ise Demba Ba takımına maçı kazandırdı. Çok güzel bir gol attı. Biz de 3 pozisyona girdik. Ancak atamazsanız sonuç alamazsınız\" diye konuştu.

TAMER TUNA: \"LİGDE İYİ BİR POZİSYONDA YER ALMAK İSTİYORUZ\"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Neden asker montu giydiğini açıklayan Tuna, \"Bu montu bana Çiğli Ana Jet Üstü\'nde görev yapan pilotlar hediye etti. Komutanımız dahi birçok askerimiz Göztepeli. Şehitlerimiz için bu montu gururla taşıdım\" dedi.

Maçı değerlendiren Tuna, \"Bugün 132 ikili mücadele oldu . Sivasspor daha çok topa sahip oldu. Biz Sivasspor\'un pas bağlantısını kestik ve hızlı top taşımaya çalıştık. İkinci yarıda topu rakibe bıraktık. Hücumda çoğalamamamızın nedeni, fiziksel olarak düşüştü. Ligin ikinci yarısında bu düşüşler olabiliyor. Haftalardır bunu yaşadık. Takım halinde önde set halinde daha iyi olmalıyız. Kazanmak güzeldi. Oyuncularımın konsantrasyonları çok iyiydi. Ligde iyi bir pozisyonda yer almak istiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Samet Aybaba\'nın açıklamaları

-Tamer Tuna\'nın açıklamaları

HABER: Onur ATIŞ, KAMERA: Davut CAN / İZMİR,(DHA)