Göztepe'de İlhan Palut'un istifası kabul edilmedi

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye de deplasmanda 2-1 yenilerek Koronavirüs pandemisi arasından sonra çıktığı 4 maçta 3 puanı bir arada göremeyen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un istifası kabul edilmedi.

Genç teknik adamla bugün toplantı yapan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile Başkanvekili Talat Papatya, yola devam kararı verdi.

Palut'un istifasını sunduğu haberinin doğru olduğunu belirten Papatya, "Fenerbahçe deplasmanından sonra hocamız Başkan Mehmet Sepil'e çok onurlu ve güzel bir mesaj çekip istifa etmek istediğini söyledi. Başkan da, "Sıcağı sıcağına bu gecenin konusu değil, yarın oturur konuşuruz" yanıtını verdi. Bizim esas gündemimiz maç kaybetmenin yanında Serdar Gürler ve Batuhan Kırdaroğlu'nun ciddi sakatlık geçirmesiydi. Fenerbahçe maçının başında sakatlanan Serdar'ın çapraz bağlarında bir kopma söz konusu. MR çekildikten sonra sonucu alacağız. Altınordu'da kiralık oynayan Batuhan'ın da bilindiği gibi Bursaspor deplasmanında ayağı kırıldı, onun üzüntüsü içindeyiz" diye konuştu.

Tamer Tuna'nın yerine göreve gelen 43 yaşındaki Pamut, istifa kararını yakın çevresiyle paylaşmıştı. Kariyerinde daha önce 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de Hatayspor'u çalıştırıp Göztepe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Palut'un istifasında son 9 maçta yalnız 1 galibiyet alınması ve takımın düşüşe geçen performansının rol oynadığı öğrenilmişti.