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Spor

Göztepe çıkışını sürdürecek

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenerek son 3 maçında 7 puan toplayan ve beşincilik için bitime 3 hafta kala camiasına umut veren Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor'u da gözüne kestirdi

30 Nisan 2018 17:21

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de Kardemir Karabükspor\'u 5-0 yenerek son 3 maçında 7 puan toplayan ve beşincilik için bitime 3 hafta kala camiasına umut veren Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor\'u da gözüne kestirdi. Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Kayserispor\'la Avrupa kupalarına katılma yolunda kıyasıya bir yarışa giren 47 puanlı altıncı Göz-Göz\'de teknik direktör Tamer Tuna, pazartesi günü evlerinde kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. 
Ligi en iyi şekilde bitirmek istediklerini vurgulayan Tuna, \"Taraftarımızın muhteşem tutkusuna ve desteğine en iyi şekilde karşılık vermek niyetindeyiz\" yorumunu yaptı.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Karabükspor karşılaşmasında taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Demba Ba\'nın da moral olarak düzeldiği bildirildi. Senegalli yıldızın Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ilk 11\'de çıkıp çıkmayacağına teknik ekip karar verecek. Ba\'nın 11\'de oynaması zayıf ihtimal olarak görülüyor.

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